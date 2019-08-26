2019-08-26T14:46:54+03:00
Экономика

Новогоднее оформление Казани в 2019 году обойдется в 99 миллионов рублей

В городе будет установлены арт-объекты «Корона» и «Лилии», а также светящаяся композиция цифр "2020"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
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Стало известно, что новогоднее оформление Казани будет стоить бюджету города 98,7 миллионов рублей. Соответствующий тендер уже появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в городе будет установлены арт-объекты «Корона» и «Лилии», а также светящаяся композиция цифр "2020". Кроме того, заборы в парке Тысячелетия будут оформлены световым каркасом, а опоры освящения на Ленинской дамбе – световыми консолями. «Снежинки» и «Елки» появятся на улице Пушкина, а «Каскад» в сквере перед памятником Вахитову. Без украшений не оставят также парки, набережные и главные улицы Казани.

Отметим, что «Корона» - композиция из трех световых кругов, при этом центральный круг выполнен в виде шестигранника, второй круг выполнен в виде многоугольника с 12 гранями. А «Лилии» - композиция из восьми стилизованных лилий. Объект выполнен из 20 лепестков и ствола, с системой крепления лепестков.

Новогоднее оформление будет ориентировано «на все возрастные группы и социальные слои граждан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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