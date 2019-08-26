В Марий Эл спасатели эвакуировали рыбаков с 12-летним ребенком из-за течи

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-26T10:37:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Срочной эвакуации рано утром попросили два жителя Волжска в понедельник, 26 августа. Они - двое мужчин в возрасте 43-х и 28-ми лет, и 12-летний мальчик, отправились на рыбалку на противоположный от Волжска берег. Во время пути выяснилось, что резиновая лодка дает течь. Возвращаться обратно на ней же было бы смертельно опасно, вот взрослые и попросили спасателей эвакуировать их.

- На место работ выдвинулась Волжская аварийно-спасательная группа, - сообщили в Марийской аварийно-спасательной службе. - Прибыв на место, организовали переправу рыбаков на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU