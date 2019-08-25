2019-08-25T15:20:43+03:00
Общество

“Меня могли, наверное, и пырнуть”: шоумен Александр Гудков рассказал о своей первой поездке в Казань

Звезда “Comedy Woman” является послом WorldSkills Kazan 2019
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: worldskills2019.comФото: worldskills2019.com
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Посол WorldSkills Kazan 2019, шоумен Александр Гудков рассказал о своей первой поездке в Казнь и о том, как город изменился, спустя 15 лет после этого. Звезда юмористических передач встретился с журналистами в “Казань Экспо”.

Как оказалось, впервые в столице Татарстана Гудков оказался в 2004 году. Тогда он еще не был так знаменит и работал “тайным контролером” компании, которая производила шоколад.

- Надо было ездить на склад и проверять, столько ли продано, сколько указано в отчетах. Я отвечал за Альметьевск, Набережные Челны и Казань. И меня перед отъездом “благословляли” так: “Главное - вернись оттуда живым”, - вспоминает шоумен.

Такое напутствие он объясняет неспокойной ситуацией в стране и ее регионах в то время.

- Меня могли, наверное, и пырнуть. Но со мной такого не случалось.

Современную Казань Гудков назвал “городом молодых”.

- За последние 10 лет Казань изменилась до неузнаваемости, после проведения Универсиады здесь стало очень здорово, город преобразился! Мне здесь очень нравится. Сегодня это — уютный, красивый студенческий город, - отметил шоумен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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