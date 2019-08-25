В Татарстане провели уникальную операцию ребенку с гигантской опухолью головного мозга

СЕГОДНЯ 13:16 2019-08-25T13:16:18+03:00

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Стало известно, что в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана врачи провели уникальную операцию ребенку, которому всего 5 месяцев. Пациент поступил в нейрохирургию с гигантской опухолью, которая распространилась на половину правого полушария головного мозга. То есть, новообразование располагалось в зоне, которая отвечает за движение левых руки и ноги.

Ситуацию усложняло то, что помимо опухоли у пациента имелся ее жидкостной кистозный компонент.. - В ходе оперативного вмешательства, дозированно был установлен резервуар Оммайя и жидкостной компонент постепенно был эвакуирован в течение 10 дней. За счет уменьшения кисты, когда объем опухоли уменьшился, пациент был взят на операцию, - сообщает пресс-служба Минздрава республики. Было выполнено большое микрохирургическое вмешательство, при котором применялись все современные методики. Опухоль была удалена радикально.

Операцию выполнил заведующий отделением нейрохирургии ДРКБ, детский нейрохирург высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Иванов. Все прошло хорошо. Сейчас маленький пациент проходит послеоперационное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU