2019-08-24T18:08:06+03:00
Общество

Детей в Татарстане накормили блюдами с кишечными бактериями

Как итог - массовые отравления
Владимир КРУПСКИЙ
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Дети съели некачественный ужин и почувствовали себя плохо.Дети съели некачественный ужин и почувствовали себя плохо.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Сотрудники татарстанского Роспотребнадзора выяснили, что стало причиной массовых отравлений детей в Иннополисе. Как выяснилось, причиной стало одно из блюд, которым накормили детей 17 августа, приготовленное оператором питания ООО «Столичное питание» и посуда, которая использовалась для питания детей.

У ООО «Столичное питание» были выявлены грубые нарушения, которые повлекли причинение вреда здоровью детей: блюда готовились с нарушениями технологии их приготовления, сотрудниками не соблюдались правила личной гигиены, правила обработки посуды и инвентаря, санитарно-дезинфекционный режим, что подтверждается результатами лабораторных исследований: в готовых блюдах, в смывах с чашек и ложек, с разделочного инвентаря и рук повара обнаружены кишечные бактерии. Кроме того, в картофельном пюре, в смывах с чашек, с лопатки для горячих блюд и с рук повара выделены возбудители идентичные выделенным от заболевших детей (клебсиелла).

За выявленные нарушения на юридическое лицо и должностных лиц ООО «Столичное питание» составлены протоколы об административном правонарушении, выданы предписания по устранению нарушений требований санитарного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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