2019-08-24T15:40:11+03:00
Общество

План по вводу жилья в Татарстане выполнен на 66%

Всего в эксплуатацию в республике введено 1 миллион 600 тысяч квадратных метров
Владимир КРУПСКИЙ
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Пока работы в целом идут по графику.Пока работы в целом идут по графику.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Татарстане инспекцией государственного строительного надзора с начала 2019 года в сфере охраны труда в строительстве проведено 906 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 248 постановлений на общую сумму 9 миллионов 706 тысяч рублей. Такие данные озвучил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Как сообщил Алексей Фролов, на 23 августа в республике введено в эксплуатацию 1 миллион 600,7 тысяч квадратных метров жилья, или 66% от плана.

По инвестиционной программе Государственного жилищного фонда при Президенте РТ (ГЖФ РТ) на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тысяч 838 квартир общей площадью 438,3 тысячи квадратных метров. Из них на 23 августа в органы статистики отчитались по 74 домам - на 2 тысячи 571 квартиру площадью 149 тысяч "квадратов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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