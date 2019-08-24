Он отказался работать в обед: На стройке в Набережных Челнах жестоко избили крановщика
Мужчина отказался поднимать груз во время перерыва
Пострадавшему вызвали скорую.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Серьезный инцидент произошел 22 августа в Набережных Челнах на объекте ООО «Стройкомплект-М». Между рабочими произошел конфликт. В результате несколько мужчин избили крановщика по имени Рамиль.
Как написали в группе "Крановщики Казани" в соцсетях, потерпевший отказался поднять груз на верхние этажи во время обеденного перерыва. О происшествии сам крановщик сообщил активистам профсоюза МПРА.
Отмечается, что он смог дойти до дома, но почувствовал себя очень плохо. Пришлось вызывать скорую помощь. По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU