Он отказался работать в обед: На стройке в Набережных Челнах жестоко избили крановщика

СЕГОДНЯ 12:37 2019-08-24T12:37:26+03:00

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Серьезный инцидент произошел 22 августа в Набережных Челнах на объекте ООО «Стройкомплект-М». Между рабочими произошел конфликт. В результате несколько мужчин избили крановщика по имени Рамиль.

Как написали в группе "Крановщики Казани" в соцсетях, потерпевший отказался поднять груз на верхние этажи во время обеденного перерыва. О происшествии сам крановщик сообщил активистам профсоюза МПРА.

Отмечается, что он смог дойти до дома, но почувствовал себя очень плохо. Пришлось вызывать скорую помощь. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU