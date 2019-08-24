2019-08-24T12:37:26+03:00
Происшествия

Он отказался работать в обед: На стройке в Набережных Челнах жестоко избили крановщика

Мужчина отказался поднимать груз во время перерыва
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Пострадавшему вызвали скорую.Пострадавшему вызвали скорую.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Серьезный инцидент произошел 22 августа в Набережных Челнах на объекте ООО «Стройкомплект-М». Между рабочими произошел конфликт. В результате несколько мужчин избили крановщика по имени Рамиль.

Как написали в группе "Крановщики Казани" в соцсетях, потерпевший отказался поднять груз на верхние этажи во время обеденного перерыва. О происшествии сам крановщик сообщил активистам профсоюза МПРА.

Отмечается, что он смог дойти до дома, но почувствовал себя очень плохо. Пришлось вызывать скорую помощь. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три игрока "Рубина" точно не сыграют с "Ростовом" в воскресенье
Татарстанцы вылепили эчпочмаки из песка
План по вводу жилья в Татарстане выполнен на 66%
В Казани мужчина погиб, выпав с 8 этажа
С начала года в Ульяновске родилось более 4,5 тысячи детей
Женщина прогулялась по центру Казани, "выгуливая" пылесос
Казанцев зовут пообщаться со знаменитым космонавтом
Жительница Чувашии чуть не лишилась денег, пытаясь продать молокоотсос
В День города в Ульяновске перекроют дороги.
Из-за аварийного состояния водопропускной трубы в Бугульминском районе перекрыли участок трассы
Лео, Ричард и Никон: Как называли своих детей жители Казани
Сильнейшие гимнастки мира приедут на турнир в Казань
В Марий Эл построят спорткомплекс с девятью площадками за 9,4 миллиона рублей
«Ростелеком» приглашает в «Неизведанное Поволжье»