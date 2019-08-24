В День города в Ульяновске перекроют дороги.

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-24T10:03:16+03:00

Дороги начнут перекрывать с утра, и откроют только после завершения праздничных мероприятий

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8 сентября в Ульяновске отметят День города. Основные мероприятия развернутся в центре Ульяновска. Вполне естественно, что в городе ограничат движение транспорта.

Так, с 11:00 до 22:30 будет закрыто движение всех видов транспорта по Театральной площади (от дома № 12А по улице Спасской до бульвара Новый Венец); проезду вдоль гостиницы «Советская» (от дома № 8 по улице Спасской до пересечения с улицей Плеханова);

С 13:00 до 22:30 будут перекрыты улица Гимова (от дома № 1/22 до пересечения с бульварара Новый Венец); переулок Карамзина (от дома № 1/18 до эспланады площади Ленина); бульвар Новый Венец (от пересечения в бульваром Пластова до пересечения с улицей Плеханова);

С 8:00 до 20:30 будет ограничено движение транспорта по улице Ленина (от дома № 72 до пересечения с улицей Железной Дивизии) и улице Энгельса (от дома № 6А до пересечения с переулком Комсомольским).

ИСТОЧНИК KP.RU