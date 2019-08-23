Козьмодемьянск станет побратимом испанского города

СЕГОДНЯ 14:25 2019-08-23T14:25:59+03:00

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Стало известно, что Козьмодемьянск, что в Йошкар-Оле, станет побратимом города Инохоса-дель-Дуке, который находится в провинции Кордова в автономном сообществе Андалусия. Соответствующее соглашение сейчас находится на стадии подписания испанской стороной.

Отмечается, что сотрудничество городов будет способствовать разработке и реализации множества совместных проектов: в области промышленности, сельского хозяйства, культуры, образования, здравоохранения, туризма, спорта и молодежной политики. Об этом сообщает Организационно-аналитическое управление Главы Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU