Козьмодемьянск станет побратимом испанского города
Сотрудничество городов будет способствовать разработке и реализации множества совместных проектов
Фото: yandex.maps
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Стало известно, что Козьмодемьянск, что в Йошкар-Оле, станет побратимом города Инохоса-дель-Дуке, который находится в провинции Кордова в автономном сообществе Андалусия. Соответствующее соглашение сейчас находится на стадии подписания испанской стороной.
Отмечается, что сотрудничество городов будет способствовать разработке и реализации множества совместных проектов: в области промышленности, сельского хозяйства, культуры, образования, здравоохранения, туризма, спорта и молодежной политики. Об этом сообщает Организационно-аналитическое управление Главы Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU