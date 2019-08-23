Из-за строительства МФЦ в Казани перенесут остановку

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-23T11:19:47+03:00

Нововведение вступит в силу с 31 августа. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Теперь остановка "Комбинат "Здоровье" будет располагаться около 56-го дома по улице Лево-Булачная

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В Казани принято решение перенести остановочный пункт «Комбинат «Здоровье». Это связано со строительством многофункционального центра по улице Университетская.

Так, с 31 августа конечный остановочный пункт «Комбинат «Здоровье» будет располагаться около дома №56 по улице Лево-Булачная, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU