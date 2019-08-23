2019-08-23T09:50:02+03:00
Происшествия

В Чебоксарах БМП подбил "десятку"

По предварительным данным, пострадавших нет
Лика ИСАЕВА
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С места аварииС места аварииФото: соцсети
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Столкновение боевой машины пехоты и отечественной легковушки "ВАЗ-2110" произошло вечером 22 августа на перекрестке улиц Пролетарская и Кадыкова в столице Чувашии. По предварительным данным, возвращаясь с выставки спецтехники, которая состоялась на территории аэроклуба, водитель спецтехники грубо нарушил правила дорожного движения - он не пропустил отечественную легковушку, которая ехала по главное дороге. В результате произошла авария: "десятка" съехала с дороги на газон, у автомобиля повреждены двери с правой стороны, есть заломы на крыше.

Очевидцы сообщили, что бронированный автомобиль на шасси КамАЗ-43269 принадлежит УФСИН Чувашии спецподразделению "Выстрел".

ИСТОЧНИК KP.RU

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