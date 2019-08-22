Казанцам не рекомендуют купаться на двух пляжах

СЕГОДНЯ 18:08 2019-08-22T18:08:05+03:00

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Хоть лето и заканчивается, но желание ходить на пляжи у некоторых казанцев не отпало. Впрочем, не везде на данный момент рекомендуют окунаться в воду. Так, специалисты Роспотребнадзора Татарстана не советуют купаться на территории двух пляжей.

Так, результаты исследований воды водоемов в местах рекреаций не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям на пляжах в районе озер Глубокое и Большое Лебяжье.

Организациям, эксплуатирующим указанные пляжи, направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.

В связи с тем, что качество воды в вышеуказанных зонах рекреации не соответствует гигиеническим нормативам, не рекомендуется использовать их для купания.

ИСТОЧНИК KP.RU