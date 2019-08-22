В Казани прогнозируют дождь, грозу и до 23 градусов тепла

СЕГОДНЯ 17:02 2019-08-22T17:02:49+03:00

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Лето заканчивается, а с ним уходят и последние теплые дни. Вот и в пятницу, 23 августа, в Казани прогнозируется переменная облачность. Ночью и утром ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16-18 градусов тепла, днем воздух прогреется до 24 градуса выше нуля.

В Татарстане также местами ожидаются дождь и гроза, ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-18 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла, днем - до 27 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU