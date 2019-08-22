«Рубин» продал картонную фигуру Сутормина дороже, чем самого футболиста

СЕГОДНЯ 16:24 2019-08-22T16:24:52+03:00

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Казанский «Рубин» продал картонную фигуру Сутормина, использованную на презентации команды, за 85000 рублей на аукционе в соцсети. Его покупателем стал аккаунт, посвященный ставкам.

Напомним, что футболист пробыл в «Рубине» всего 10 дней, сыграл одну товарищескую встречу, после чего по странным причинам был выкуплен «Зенитом». Сначала нападающий перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а спустя несколько дней – из «Рубина» в «Зенит».

Отметим, что в последнее время много разговоров идет по поводу суммы сделки по переходу Сутормина сперва в казанский клуб, а затем в питерский. Так, «Оренбург» получил за трансфер игрока в казанскую команду всего 50 тысяч рублей. Ровно такую же сумму заплатил «Зенит».

Получается, что картонный игрок обошелся дороже, чем реальный. Хотя по оценке Transfermarkt рыночная стоимость Сутормина в летнее трансферное окно составляет 3,5 миллионов евро.

ИСТОЧНИК KP.RU