24 августа в Чебоксарах пройдет день здоровья и спорта
Можно бесплатно посещать тренажерные и спортзалы, каток, бассейны
В этот день жители и гости города смогут бесплатно посетить каток и бассейны.Фото: Алина НИЗАМОВА
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24 августа в Чебоксарах пройдет День здоровья и спорта. В этот день жителей и гостей города ждет комплекс спортивных мероприятий и бесплатных физкультурно-оздоровительных услуг.
Так, можно будет бесплатно посетить каток и бассейны, лыжные трассы для скандинавской ходьбы, тренажерные и спортивные залы, шахматно-шашечный клуб, сыграть в настольный теннис, бадминтон, волейбол.
Также все желающие смогут поучаствовать в мероприятиях на свежем воздухе, которые пройдут в Заволжье и на открытых дворовых площадках, сообщили в пресс-службе мэрии Чебоксар.
ИСТОЧНИК KP.RU