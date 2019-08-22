СЕГОДНЯ 14:18 2019-08-22T14:18:26+03:00

В этот день жители и гости города смогут бесплатно посетить каток и бассейны. Фото: Алина НИЗАМОВА

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24 августа в Чебоксарах пройдет День здоровья и спорта. В этот день жителей и гостей города ждет комплекс спортивных мероприятий и бесплатных физкультурно-оздоровительных услуг.

Так, можно будет бесплатно посетить каток и бассейны, лыжные трассы для скандинавской ходьбы, тренажерные и спортивные залы, шахматно-шашечный клуб, сыграть в настольный теннис, бадминтон, волейбол.

Также все желающие смогут поучаствовать в мероприятиях на свежем воздухе, которые пройдут в Заволжье и на открытых дворовых площадках, сообщили в пресс-службе мэрии Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU