В Марий Эл приставы "подарили" жилье сыну нерадивого алиментщика

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-22T11:29:56+03:00

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Житель Йошкар-Олы после развода не оплачивал алименты на содержание своего сына. Сумма задолженности превысила 500 тысяч рублей.

Сыну должника исполнилось 18 лет, но отец так и не заплатил ему деньги, тогда приставы наложили арест на имущество мужчины. У самого нерадивого отца имелось еще одна квартира, и 1/2 доли в другой, вот ее и арестовали. Это арестованное имущество попытались продать на торгах, но безуспешно. Закон позволяет предложить нереализованное имущество взыскателю - матери молодого человека, экс-супруги алиментщика, и тот принял предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU