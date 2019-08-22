2019-08-22T11:29:56+03:00
Общество

В Марий Эл приставы "подарили" жилье сыну нерадивого алиментщика

Отец задолжал ему 550 тысяч рублей
Лика ИСАЕВА
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Приставы арестовали долю в квартире должникаПриставы арестовали долю в квартире должникаФото: Из материалов пресс-службы
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Житель Йошкар-Олы после развода не оплачивал алименты на содержание своего сына. Сумма задолженности превысила 500 тысяч рублей.

Сыну должника исполнилось 18 лет, но отец так и не заплатил ему деньги, тогда приставы наложили арест на имущество мужчины. У самого нерадивого отца имелось еще одна квартира, и 1/2 доли в другой, вот ее и арестовали. Это арестованное имущество попытались продать на торгах, но безуспешно. Закон позволяет предложить нереализованное имущество взыскателю - матери молодого человека, экс-супруги алиментщика, и тот принял предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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