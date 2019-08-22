Восьмиклассник из Казани выступит на Европейской олимпиаде по информатике

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-22T10:37:02+03:00

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Восьмиклассник из Казани Булат Харисов в составе сборной России выступит на Европейской олимпиаде юниоров по информатике. Они поборются за победу в Словении 23-29 августа с соперниками из 23 стран.

К международному соревнованию eJOI участников отобрали и подготовили на базе Университета Иннополис. Это состязание программистов возрастом до 15 лет, которое проводится по правилам Международной олимпиады по информатике. К участию приглашены команды стран-членов Совета Европы. Каждую команду представляют два руководителя и четыре школьника, которые отбираются по результатам национальных соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU