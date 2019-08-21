2019-08-21T18:06:34+03:00
Общество

Фарид Мухаметшин встретился с финалистами республиканского проекта «ПолитЗавод»

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Поздравив всех участников проекта и победителей конкурса, Фарид Мухаметшин выразил надежду, что в будущем они смогут достойно трудиться на благо своей республики.Поздравив всех участников проекта и победителей конкурса, Фарид Мухаметшин выразил надежду, что в будущем они смогут достойно трудиться на благо своей республики.
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В этом году на проект поступило более 1000 заявок, а его участниками стали 357 человек

Республиканский общественно-политический проект «ПолитЗавод» - кадровый проект ТРО ВПП «Единая Россия», В нем приняли участие студенты, представители рабочей молодежи, молодые предприниматели, учителя, представители исполнительной и муниципальной ветвей власти, сотрудники предприятий Республики Татарстан. В течение проекта с участниками работали 14 федеральных и 3 региональных наставника. В рамках образовательной программы проекта было проведено 30 онлайн-лекций и организовано более 20 образовательных мероприятий в регионе

Открывая встречу, Фарид Мухаметшин отметил, что проект «ПолитЗавод» с каждым годом становится более популярным среди активной молодежи республики.

«За 13 лет конкурс обрел свое лицо, завоевал популярность, обзавелся рядом узнаваемых «фишек» и традиций, - сказал Председатель Госсовета. - За это время вы прошли большую школу общественной деятельности, политической борьбы. Проявили трудолюбие и упорство, зрелые идеи и незаурядные мысли. Сто отобранных «заводчан» прошли образовательные модули «Трамплин», «Лидер 2.0» и «Гражданская инициатива», призванные «прокачать» карьерные, лидерские и проектные способности. Нас порадовало тесное знакомство участников с этапами реального избирательного процесса, их деятельное участие в «праймериз», дебатах и агитмероприятиях. Вам представилась возможность применить на практике полученные знания и навыки».

Выразив поддержку стремлениям молодых людей к активному участию в общественно-политической жизни республики, Фарид Мухаметшин отметил, что перед ними в Татарстане открываются все возможности и дороги на перспективу.

Член Координационного Совета «Молодой Гвардии Единой России», руководитель татарстанского отделения организации Динар Бариев подчеркнул: «Возможности, которые открываются для молодежи в Республике Татарстан уникальны. примером тому и кадровые проекты, и новое формирование Молодежного парламента республики, на выборах в который попробуют свои силы как большинство членов «Молодой Гвардии», так и выпускники «ПолитЗавода». Символично, что электронное голосование на выборах в Молодежный парламент стартует 22 августа - в День Государственного флага России».

По завершении «Политического диктанта», который провела заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова и который стал заключительным этапом конкурса «ПолитЗавод», состоялась церемония награждения победителей. Дипломы и поощрительные сертификаты вручены Руслану Шигабутдинову, Екатерине Захаровой, Тимуру Сафину, Алине Калимуллиной, Айдару Ашрапову, Дмитрию Иванову и Кириллу Шевченко.

Поздравив всех участников проекта и победителей конкурса, Фарид Мухаметшин выразил надежду, что в будущем они смогут достойно трудиться на благо своей республики.

В 2018-2019 году в Республике Татарстан «Единой Россией» и «Молодой Гвардией» было запущено три кадровых проекта – Республиканский общественно-политический проект «ПолитЗавод», конкурс стратегических инициатив «Локомотивы роста» и кадровый проект, направленный на выявление молодых граждан в возрасте до 35 лет с активной жизненной позицией «ПолитСтартап».

ИСТОЧНИК KP.RU

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