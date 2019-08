Фристайлер прокатился на BMX по Казанскому Кремлю

21-летний татарстанский спортсмен и чемпион России по BMX прокатился по специально построенной трассе в Казанском Кремле.

Своеобразный скейт-парк построили по инициативе самого фристайлера Ирека Ризаева. Фигуры для трюков спроектировали специально под «геометрию» сооружений, построенных в X-XVI веках, каждый этап трассы был тщательно проработан, сообщили в пресс-службе минспорта Татарстана.

Сама трасса подчеркивают уникальность Казанского Кремля и универсальность райдера. Съемки трюков же проводили с осторожностью к объекту наследия ЮНЕСКО.

Would You Trick These Hits With No Brakes? Irek Rizaev BMX Flow at Kazan Kremlin.Could this be the coolest BMX line ever?! 21-year-old Russian BMX champion, Irek Rizaev builds his dream skatepark in the heart of the Kazan Kremlin citadel in Russia. Shooting from the perspective of an FPV drone, Irek recruits assistance of Tomz FPV to capture the best of his BMX tricks in the iconic citadel. The team carefully worked out each stage of the project on the territory of the UNESCO World Heritage Site and acted as carefully as possible. It was important to simultaneously achieve the stability of the figures and at the same time not to damage the ancient walls. The success of the project once again confirmed the deserved place of the Russian among the best BMX athletes in the world. Drone Pilot - Tomz FPV: https://www.youtube.com/channel/UC7cjBQxfthxtAcQOcQmE-dQ -- Experience the world of Red Bull Bike like you have never seen it before. With the best bike videos, from Mountain Bike Downhill to Cross Country plus BMX and original series, prepare for your "stoke factor" to be at an all time high. Subscribe to Red Bull Bike on Youtube: https://win.gs/SubToRedBullBike Get the FREE Red Bull TV apps for all your devices: http://onelink.to/yfbct7 Watch Red Bull TV: https://win.gs/WatchRBTVBike See into our world: http://goo.gl/J49U Red Bull Bike on Facebook: https://win.gs/RedBullBikeFacebook Red Bull Bike on Instagram: http://win.gs/RedBullBikeInstagram