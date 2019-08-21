Прокуратура Чувашии нашла среди капитанов алкоголика и наркомана

СЕГОДНЯ 17:05 2019-08-21T17:05:34+03:00

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Среди тех, кто состоит на диспансерном учете в наркологическом диспансере сотрудники прокуратуры Чувашии с удивлением увидели двух капитанов маломерных судов. Причем диагнозы, которые им выставили медики, категорически запрещают мужчинам управлять каким бы то ни было транспортным средством: «Синдром зависимости от алкоголя, средняя стадия» и «Пагубное (с вредными последствиями) употребление каннабиноидов».

Надзорный орган потребовал в суде прекратить действие их водительских удостоверений.

В отношении одного из судовладельцев решение принято, и он должен сдать его, заявление в отношении второго гражданина еще находится в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU