Прокуратура Чувашии нашла среди капитанов алкоголика и наркомана
Среди тех, кто состоит на диспансерном учете в наркологическом диспансере сотрудники прокуратуры Чувашии с удивлением увидели двух капитанов маломерных судов. Причем диагнозы, которые им выставили медики, категорически запрещают мужчинам управлять каким бы то ни было транспортным средством: «Синдром зависимости от алкоголя, средняя стадия» и «Пагубное (с вредными последствиями) употребление каннабиноидов».
Надзорный орган потребовал в суде прекратить действие их водительских удостоверений.
В отношении одного из судовладельцев решение принято, и он должен сдать его, заявление в отношении второго гражданина еще находится в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU
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