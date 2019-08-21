Вдоль главного проспекта Нижнекамска высадят более 300 новых яблонь взамен старых

СЕГОДНЯ 17:24 2019-08-21T17:24:06+03:00

Деревья посадят в сентябре на участке от Корабельной до 50 лет Октября

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В сентябре в Нижнекамске посадят более 300 новых яблонь взамен старых. Деревья появятся на проспекте Химиков на участке от Корабельной до 50 лет Октября, сообщили на официальном сайте Нижнекамского района.

Саженцы будут уже большие, до трёх метров в высоту. Цвести они начнут в первые годы после укоренения. Старые деревья посажены ещё в эпоху первостроителей и будут выкорчеваны.

Дело в том, что примерно через 40 лет жизни у яблонь наступает этап замедления развития: ветви начинают засыхать, плоды не формируются, весной деревья не цветут.

ИСТОЧНИК KP.RU