2019-08-21T17:24:06+03:00
Общество

Вдоль главного проспекта Нижнекамска высадят более 300 новых яблонь взамен старых

Деревья посадят в сентябре на участке от Корабельной до 50 лет Октября
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: официальный сайт Нижнекамского района.Фото: официальный сайт Нижнекамского района.
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В сентябре в Нижнекамске посадят более 300 новых яблонь взамен старых. Деревья появятся на проспекте Химиков на участке от Корабельной до 50 лет Октября, сообщили на официальном сайте Нижнекамского района.

Саженцы будут уже большие, до трёх метров в высоту. Цвести они начнут в первые годы после укоренения. Старые деревья посажены ещё в эпоху первостроителей и будут выкорчеваны.

Дело в том, что примерно через 40 лет жизни у яблонь наступает этап замедления развития: ветви начинают засыхать, плоды не формируются, весной деревья не цветут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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