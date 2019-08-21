2019-08-21T16:38:56+03:00
Спорт

Администрация Чебоксар сыграет в хоккей с авиационной группой «Стрижи»

Капитанами команд станут Алексей Ладыков и Сергей Осяйкин соответственно
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В пятницу, 23 августа, в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена» в хоккей сыграют администрация Чебоксар и авиагруппа высшего пилотажа ВВС России «Стрижи». Капитанами команд станут сити-менеджер города Алексей Ладыков и полковник Сергей Осяйкин соответственно.

Игра начнется в 12.00. Побывать на ней сможет любой желающий.

В прошлый раз администрация Чебоксар играла со «Стрижами» в хоккей в 2015 году. Тогда поединок закончился ничьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вдоль главного проспекта Нижнекамска высадят более 300 новых яблонь взамен старых
Прокуратура Чувашии нашла среди капитанов алкоголика и наркомана
В Татарстане приставы вселили в квартиру мужчину, которого выгнала экс-супруга
В Йошкар-Оле маршрутка сбила велосипедиста
В Нижнекамске завершили ремонт проспекта Химиков
Обновленный Дорисс-парк в Чебоксарах откроют 22 августа
ВТБ упрощает оформление «Ипотеки с господдержкой»
65% бюджета Набережных Челнов ежегодно уходит на систему образования
В Йошкар-Оле в аварии с маршруткой пострадала пенсионерка
22 августа в Казани потеплеет до 28 градусов выше нуля
Для участников WorldSkills-2019 провели массовую экскурсию по Казани
Более 20 электричек в Татарстане изменят свое расписание из-за ремонта пути
Ради велосипедистов в Чебоксарах перекроют дороги
18-летний парень в Ульяновске за ночь угнал две "Оки"
"Зрители увидят технологии дополнительной реальности": Чем удивят гостей церемонии открытия WorldSkills в Казани
А какое было у тебя? Смотрим 9 запоминающихся фотографий уходящего лета из разных уголков России
35 миллионов рублей получат некоммерческие организации на реализацию проектов в рамках конкурса, инициированного «Единой Россией»
Жители Казани сдали на переработку более 850 килограммов вторсырья