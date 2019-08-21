Администрация Чебоксар сыграет в хоккей с авиационной группой «Стрижи»

СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-21T16:38:56+03:00

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В пятницу, 23 августа, в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена» в хоккей сыграют администрация Чебоксар и авиагруппа высшего пилотажа ВВС России «Стрижи». Капитанами команд станут сити-менеджер города Алексей Ладыков и полковник Сергей Осяйкин соответственно.

Игра начнется в 12.00. Побывать на ней сможет любой желающий.

В прошлый раз администрация Чебоксар играла со «Стрижами» в хоккей в 2015 году. Тогда поединок закончился ничьей.

ИСТОЧНИК KP.RU