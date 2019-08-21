Обновленный Дорисс-парк в Чебоксарах откроют 22 августа
Теперь там есть скейт-парк и зона для прогулок и дрессировки животных
В день открытия можно будет увидеть показательные выступления скейтбордистов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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К 550-летию Чебоксар завершилась реконструкция Дорисс-парка. Его открытие состоится 22 августа в 18 часов. В этот день можно будет увидеть показательные выступления скейтбордистов и посетить мастер-классы.
В Дорисс-парке построили новые детские площадки, пешеходную сеть, велодорожки, участок для воркаут и скейт-парк. Для владельцев собак появилась зона для прогулок и дрессировки животных.
Кроме того, у парка появилась новая входная группа, сцена, зрительская трибуна, клумбы и зоны для отдыха, сообщили в пресс-службе мэрии Чебоксар.
ИСТОЧНИК KP.RU