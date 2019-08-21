2019-08-21T15:50:24+03:00
Общество

В Нижнекамске завершили ремонт проспекта Химиков

Теперь там предстоит поставить более 300 дорожных знаков
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Миндортранс РТ.Фото: Миндортранс РТ.
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В Нижнекамске капитально отремонтирован проспект Химиков. Общая протяженность магистрали составила 6,7 километров. Новый облик проспект получил, благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отметим, что строительно-монтажные работы на объекте завершены с опережением графика на месяц. Здесь уложен новый слой покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси ЩМА-10. На участке заменены 3 ливневые и 38 смотровых колодцев, отремонтированы тротуары. По всему проспекту уложен новый монолитный бортовой камень методом непрерывного бетонирования.

Остались работы по обустройству. В частности, для обеспечения безопасности движения будут установлены 314 дорожных знаков, в том числе 12 светодиодных знаков «пешеходные переходы», обустроены 103 погонных метра искусственной неровности.

На капитальный ремонт выделены 245 миллионов 60 тысяч рублей, средства из федерального бюджета составили 220 миллионов 554 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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