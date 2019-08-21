2019-08-21T12:26:36+03:00
Общество

"Зрители увидят технологии дополнительной реальности": Чем удивят гостей церемонии открытия WorldSkills в Казани

Для посетителей церемонии приготовили много интересного
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
Изменить размер текста:

Уже завтра, 22 августа, на стадионе «Казань Арена» состоится церемония открытия чемпионата WorldSkills Kazan 2019. Гостей ждет масштабное зрелищное шоу, в постановке которого задействуют технологии дополненной реальности.

Шоу предполагает использование множества новых технологий, в частности, технологию AR (augmented reality), а зрители станут его частью. 3D-эффекты будут появляться в виртуальном пространстве стадиона «Казань Арена».

Зрители на трибунах смогут смотреть AR-эффекты через экраны своих гаджетов с помощью специально разработанного для церемонии приложения WSK 2019 AR Experience, а также на информационных экранах стадиона. Специальные сигналы на экранах будут предупреждать горожан о появлении очередного эффекта AR. В полном объеме эффекты AR увидят и зрители ТВ и web-трансляции, сообщает АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Организаторы рекомендуют скачать бесплатное приложение WSK 2019 AR Experience заранее и обновить его непосредственно перед шоу.

Напомним, церемония открытия чемпионата будет сопровождаться шоу в постановке команды народного артиста России, продюсера Игоря Крутого и режиссера Алексея Сеченова. В нем примут участие звезды российской эстрады.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для участников WorldSkills-2019 провели массовую экскурсию по Казани
Более 20 электричек в Татарстане изменят свое расписание из-за ремонта пути
Ради велосипедистов в Чебоксарах перекроют дороги
18-летний парень в Ульяновске за ночь угнал две "Оки"
А какое было у тебя? Смотрим 9 запоминающихся фотографий уходящего лета из разных уголков России
35 миллионов рублей получат некоммерческие организации на реализацию проектов в рамках конкурса, инициированного «Единой Россией»
Жители Казани сдали на переработку более 850 килограммов вторсырья
Разбойники из Татарстана пытались напугать росгвардейцев гранатой
В Чебоксарах задержали водителя "Городского кота" без прав
В Чебоксарах столкнулись троллейбус и автобус
В Казани появились новые остановки с дизайном «Ворлдскиллс»
В Набережных Челнах в 1,5 раза выросло количество браков с иностранцами
В Чувашии дорогу будут ремонтировать по решению суда
Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия деревни WorldSkills в Казани
На ремонт улицы Чистопольская в Нижнекамске выделили 95,5 миллионов рублей
Главный тренер УНИКСа: Валерия Лиходея я хотел видеть в команде с прошлого сезона
В Йошкар-Оле материнский капитал тратят на уплату кредита и улучшение жилищных условий
К концу недели в Татарстане похолодает, и в республику вернутся дожди
Рустам Минниханов объявил о начале реализации в Татарстане новой программы «Наш двор»
Жители Татарстана тратят лишь 21,8% своих доходов на еду
Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн
С начала августа самозанятыми в Татарстане стали еще 4 тысячи человек
Пустили переночевать, а он изнасиловал хозяйку: В Чувашии осудили насильника-рецидивиста
В Чебоксарах сын забил насмерть родную мать
Тренер «Ак Барса»: На Кубке ЛЖД мы определимся с составом, который пойдёт в сезон
Проведи День Республики вместе с "Комсомолкой" в парке "Крылья Советов"
Рустам Минниханов пообещал выделить 50 миллиардов рублей на обустройство всех дворов в Татарстане