"Зрители увидят технологии дополнительной реальности": Чем удивят гостей церемонии открытия WorldSkills в Казани

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-21T12:26:36+03:00

Для посетителей церемонии приготовили много интересного

Изменить размер текста: A A

Уже завтра, 22 августа, на стадионе «Казань Арена» состоится церемония открытия чемпионата WorldSkills Kazan 2019. Гостей ждет масштабное зрелищное шоу, в постановке которого задействуют технологии дополненной реальности.

Шоу предполагает использование множества новых технологий, в частности, технологию AR (augmented reality), а зрители станут его частью. 3D-эффекты будут появляться в виртуальном пространстве стадиона «Казань Арена».

Зрители на трибунах смогут смотреть AR-эффекты через экраны своих гаджетов с помощью специально разработанного для церемонии приложения WSK 2019 AR Experience, а также на информационных экранах стадиона. Специальные сигналы на экранах будут предупреждать горожан о появлении очередного эффекта AR. В полном объеме эффекты AR увидят и зрители ТВ и web-трансляции, сообщает АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Организаторы рекомендуют скачать бесплатное приложение WSK 2019 AR Experience заранее и обновить его непосредственно перед шоу.

Напомним, церемония открытия чемпионата будет сопровождаться шоу в постановке команды народного артиста России, продюсера Игоря Крутого и режиссера Алексея Сеченова. В нем примут участие звезды российской эстрады.

ИСТОЧНИК KP.RU