35 миллионов рублей получат некоммерческие организации на реализацию проектов в рамках конкурса, инициированного «Единой Россией»

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-21T11:39:42+03:00

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23 августа завершается сбор заявок от НКО на участие в ежегодном конкурсе грантовой поддержки.

Партия «Единая Россия» инициировала грантовый конкурс в 2014 году, чтобы поддержать некоммерческие проекты и инициативы в городах и районах республики. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поддержал инициативу – ежегодно Правительством республики на эти выделяется цели 35 млн. рублей.

«Мы хотим помогать активным гражданам. Только в прошлом году на рассмотрение жюри поступило около двухсот заявок. Я уверена, в этом году их будет не меньше. Конкурс, конечно, большой, эксперты тщательно отбирают проекты, но более 100 из них все-таки находят поддержку и получают грантовые средства. Особенно ценятся проекты, которые имеют долгосрочное действие, помогают вырастить крылья за спиной, объединяют сторонников», – подчеркнула заместитель Секретаря Татарстанского отделения «Единой России», заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова.

Она отметила, что это не просто предоставление субсидий, а поддержка на конкурсной основе социально-значимых проектов общественных организаций, реализация гражданских инициатив и идей, которые помогут улучшить качество жизни татарстанцев.

«Каждый выигранный конкурс – это возможность решить проблему отдельных территорий, групп граждан и Республики в целом», - поделилась Ратникова.

Пример реализации одного из проектов – «Фестиваль безграничных талантов» некоммерческой организации «Маршрутами добра» – наглядно показывает, насколько важна республиканская поддержка для развития общественных инициатив.

Автономная некоммерческая организация «Маршруты добра» в 2019 году уже второй раз реализовала проект Фестиваль безграничных талантов». Проект вошел в реестр «Моя Сторона» и реализовывался на территории РТ совместно с Татарстанским координационным советом Сторонников Партии «Единая Россия».

Целью проекта является выявление в районах Татарстана историй успеха и достижений молодежи с инвалидностью, спортивных коллективов, инклюзивных творческих объединений и создание банка данных одаренной молодежи с инвалидностью в республике.

«Для наших участников большую роль играет то, что им оказывают внимание, приходят поддержать выдающиеся исполнители, спортсмены, артисты. Помощь в проведении конкурса оказывают и министерства республики, и общественность. А на средства гранта, например, мы приобретаем призы, арендуем помещения. Мы обязательно будем участвовать в новой заявочной кампании. Хочется, чтобы этот конкурс стал регулярным», – рассказала руководитель АНО «Маршруты добра» Резеда Абдуллина.

Поддержка молодых людей осуществляется по нескольким направлениям – декоративно-прикладное искусство, фотография, театральное и музыкальное творчество, художественное слово, спорт и др.

Участницы проекта «Фестиваль безграничных талантов» Рената Абдуллина и Галина Овчинникова победили в номинации «Уверенные в будущем. Профессионалы» и стали официальными фотографами WorldSkillsKazan 2019, их работы попадут в наследие WorldSkillsKazan 2019.

«Поиск талантов — дело благородное, и мы их увидели. Девочки — Рената и Галина — представляли Татарстан на национальном чемпионате “Абилимпикс”, где они стали победительницами в компетенции “Фотограф-репортер”. Далее у нас родилась идея объединить молодых людей с инвалидностью с их сверстниками без проблем со здоровьем. Нашим фотографам помогли аккредитоваться на WorldSkills, где мы планируем сделать выставку “WorldSkills — Абилимпикс: мир равных возможностей”», — поделилась идеей Директор НКО «Маршруты добра» Резеда Абдуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU