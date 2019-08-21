2019-08-21T11:33:22+03:00
Общество

Жители Казани сдали на переработку более 850 килограммов вторсырья

Также казанцы сдали 3 килограмм органики на компост и порядка 300 килограмм одежды на благотворительность
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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17 августа в Ново-Савиновском районе Казани впервые работал мобильный пункт приема вторсырья. Жители столицы Татарстана активно приняли участие в акции. 309 человек принесли и сдали 858 килограммов вторсырья.

За несколько часов работы мобильного пункта активисты собрали 104 килограмма твердого пластика, 337 килограммов макулатуры, 29 килограмм пластиковых игрушек, 35 килограмм металла, 124 килограмма техники, 100 килограмм мягкого пластика, 85 килограмм тетра-пака, 44 килограмма «Волшебных крышечек». Также казанцы сдали 3 килограмма органики на компост и порядка 300 килограмм одежды на благотворительность, сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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