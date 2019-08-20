2019-08-20T18:10:25+03:00
Спорт

Главный тренер УНИКСа: Валерия Лиходея я хотел видеть в команде с прошлого сезона

Форвард уже играл за казанцев в сезонах 2014-2016
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба БК УНИКС.Фото: пресс-служба БК УНИКС.
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Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился с пресс-службой клуба впечатлениями от пополнения состава команды форвардом Валерием Лиходем. О том, что клуб и баскетболист подписали контракт по системе 1+1 стало известно 27 июня.

– Валерия Лиходея я хотел видеть в команде с прошлого сезона. Он провел два очень успешных года в Италии и Польше. Его лучшая сторона – это броски с трехочковой линии. Я думаю, что его отличный бросок сильно поможет развитию нашего нападения, – признался Димитрис Прифтис.

Баскетболист уже играл за казанцев в сезонах 2014-2016. В прошлом сезоне форвард играл в польском «Анвиле», вместе с которым стал чемпионом Польши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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