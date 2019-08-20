В Набережных Челнах в 1,5 раза выросло количество браков с иностранцами
Жители города предпочитают граждан Украины, Турции, Германии, Австралии и Кореи
Мужчины татарстанского автограда начали выбирать в жены представительниц Японии и ИзраиляФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С начала 2019 года в Набережных Челнах был зарегистрирован 1661 брак. Это на 1,8% меньше, чем год назад. Причем в 1,5 раза выросло количество браков с иностранцами – 58.
Так, в татарстанском автограде стали чаще создавать семьи с гражданами Украины, Азербайджана, Узбекистана, Турции, Германии, Австралии, Болгарии, Колумбии, Ливана, Кореи и Ирака.
Кроме того, мужчины начали выбирать в жены представительниц Японии и Израиля. Об этом сообщила начальник местного управления ЗАГС Равиля Зарипова на еженедельной планерке в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU