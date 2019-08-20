2019-08-20T19:46:30+03:00
Общество

В Набережных Челнах в 1,5 раза выросло количество браков с иностранцами

Жители города предпочитают граждан Украины, Турции, Германии, Австралии и Кореи
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Мужчины татарстанского автограда начали выбирать в жены представительниц Японии и ИзраиляМужчины татарстанского автограда начали выбирать в жены представительниц Японии и ИзраиляФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

С начала 2019 года в Набережных Челнах был зарегистрирован 1661 брак. Это на 1,8% меньше, чем год назад. Причем в 1,5 раза выросло количество браков с иностранцами – 58.

Так, в татарстанском автограде стали чаще создавать семьи с гражданами Украины, Азербайджана, Узбекистана, Турции, Германии, Австралии, Болгарии, Колумбии, Ливана, Кореи и Ирака.

Кроме того, мужчины начали выбирать в жены представительниц Японии и Израиля. Об этом сообщила начальник местного управления ЗАГС Равиля Зарипова на еженедельной планерке в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани появились новые остановки с дизайном «Ворлдскиллс»
В Чувашии дорогу будут ремонтировать по решению суда
Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия деревни WorldSkills в Казани
На ремонт улицы Чистопольская в Нижнекамске выделили 95,5 миллионов рублей
Главный тренер УНИКСа: Валерия Лиходея я хотел видеть в команде с прошлого сезона
В Йошкар-Оле материнский капитал тратят на уплату кредита и улучшение жилищных условий
К концу недели в Татарстане похолодает, и в республику вернутся дожди
Рустам Минниханов объявил о начале реализации в Татарстане новой программы «Наш двор»
Жители Татарстана тратят лишь 21,8% своих доходов на еду
Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн
С начала августа самозанятыми в Татарстане стали еще 4 тысячи человек
Пустили переночевать, а он изнасиловал хозяйку: В Чувашии осудили насильника-рецидивиста
В Чебоксарах сын забил насмерть родную мать
Тренер «Ак Барса»: На Кубке ЛЖД мы определимся с составом, который пойдёт в сезон
Проведи День Республики вместе с "Комсомолкой" в парке "Крылья Советов"
Рустам Минниханов пообещал выделить 50 миллиардов рублей на обустройство всех дворов в Татарстане