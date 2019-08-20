Рустам Минниханов пообещал выделить 50 миллиардов рублей на обустройство всех дворов в Татарстане

СЕГОДНЯ 15:06 2019-08-20T15:06:11+03:00

Работы будут проводиться в течение трех лет

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В Татарстане реализуют программу по обустройству всех городских дворов. Президент республики Рустам Минниханов пообещал выделить из бюджета на это порядка 50 миллиардов рублей. Об этом он сообщил во вторник, 20 августа, на встрече с журналистами.

Он подчеркнул, что разработке программы предшествовала большая работа с населением. Так, был определён перечень необходимых работ, включающий установку скамеек, светильников, благоустройство детских площадок или организацию парковок.

Работы будут проводиться в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU