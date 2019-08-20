К 2024 году в Татарстане со дна Волги планируют поднять 21 затопленное судно
Всего же в реке в границах республики под водой находятся 90 подобных судов
Подъем кораблей будет проводиться в рамках федерального проекта по оздоровлению ВолгиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стало известно, что к 2023 году со дна Куйбышевского и Нижнекамского водохранилища в Татарстане поднимут 7 затонувших кораблей. А к 2024 году – еще 14. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков на брифинге в Кабмине региона. Всего же на дне Волги на территории региона находятся 90 судов.
Шадриков отметил, что подъем кораблей будет проводиться в рамках федерального проекта по оздоровлению Волги. Правда технология поднятия пока конкретно не определена.
ИСТОЧНИК KP.RU