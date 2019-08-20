В Чебоксарах сын забил насмерть родную мать

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-20T15:56:33+03:00

Изменить размер текста: A A

"Скорую" вызывали в квартиру жителей Чебоксар в ночь с 14 на 15 августа. Помощь потребовалась 52-летней женщине. Медики пытались спасти ее жизнь, но она скончалась в 2.00 в салоне "скорой" от полученных травм - у нее была сильнейшая черепно-мозговая травма.

В ходе расследования выяснилось, что жестокие побои нанес ей родной сын. 29-летний молодой человек много выпил и на бытовой почте поссорился с матерью. Разбушевавшийся мужчина нанес женщине тяжелые травмы.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей", - сообщили в СУ СКР Чувашии. - На время следствия он взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU