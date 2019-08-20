С начала августа самозанятыми в Татарстане стали еще 4 тысячи человек

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-20T16:30:58+03:00

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Стало известно, что за две недели августа в Татарстане официально стали самозанятыми еще 4 тысячи человек. Так, общее число зарегистрированных самозанятых в республике сейчас составляет 26 тысяч граждан, сообщает Минэкономики региона.

Больше всего самозанятых проживают в Казани (7 657 человек), Набережных Челнах (2343 человека) и Нижнекамской районе (1031 человек). Большинство из них работают в пассажирских перевозках, сфере услуг и рекламе. Кроме того, много в Татарстане самозанятых программистов и репетиторов.

ИСТОЧНИК KP.RU