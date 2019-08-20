2019-08-20T16:30:58+03:00
Экономика

С начала августа самозанятыми в Татарстане стали еще 4 тысячи человек

Сейчас в республике официально зарегистрировано 26 тысяч самозанятых граждан
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Большинство татарстанских самозанятых работают в пассажирских перевозках, сфере услуг и рекламеБольшинство татарстанских самозанятых работают в пассажирских перевозках, сфере услуг и рекламеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Стало известно, что за две недели августа в Татарстане официально стали самозанятыми еще 4 тысячи человек. Так, общее число зарегистрированных самозанятых в республике сейчас составляет 26 тысяч граждан, сообщает Минэкономики региона.

Больше всего самозанятых проживают в Казани (7 657 человек), Набережных Челнах (2343 человека) и Нижнекамской районе (1031 человек). Большинство из них работают в пассажирских перевозках, сфере услуг и рекламе. Кроме того, много в Татарстане самозанятых программистов и репетиторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ремонт улицы Чистопольская в Нижнекамске выделили 95,5 миллионов рублей
Главный тренер УНИКСа: Валерия Лиходея я хотел видеть в команде с прошлого сезона
В Йошкар-Оле материнский капитал тратят на уплату кредита и улучшение жилищных условий
К концу недели в Татарстане похолодает, и в республику вернутся дожди
Рустам Минниханов объявил о начале реализации в Татарстане новой программы «Наш двор»
Жители Татарстана тратят лишь 21,8% своих доходов на еду
Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн
Пустили переночевать, а он изнасиловал хозяйку: В Чувашии осудили насильника-рецидивиста
В Чебоксарах сын забил насмерть родную мать
Тренер «Ак Барса»: На Кубке ЛЖД мы определимся с составом, который пойдёт в сезон
Проведи День Республики вместе с "Комсомолкой" в парке "Крылья Советов"
Рустам Минниханов пообещал выделить 50 миллиардов рублей на обустройство всех дворов в Татарстане