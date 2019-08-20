С начала августа самозанятыми в Татарстане стали еще 4 тысячи человек
Сейчас в республике официально зарегистрировано 26 тысяч самозанятых граждан
Большинство татарстанских самозанятых работают в пассажирских перевозках, сфере услуг и рекламеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:
Стало известно, что за две недели августа в Татарстане официально стали самозанятыми еще 4 тысячи человек. Так, общее число зарегистрированных самозанятых в республике сейчас составляет 26 тысяч граждан, сообщает Минэкономики региона.
Больше всего самозанятых проживают в Казани (7 657 человек), Набережных Челнах (2343 человека) и Нижнекамской районе (1031 человек). Большинство из них работают в пассажирских перевозках, сфере услуг и рекламе. Кроме того, много в Татарстане самозанятых программистов и репетиторов.
ИСТОЧНИК KP.RU