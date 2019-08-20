2019-08-20T13:01:49+03:00
Общество

На время проведения WorldSkills-2019 в Казани изменят режим работы общественного транспорта

Часть автобусов, троллейбусов и трамваев начнут курсировать с 4:30
Владимир КРУПСКИЙ
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Общественный транспорт начнет работу раньше обычного.Общественный транспорт начнет работу раньше обычного.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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На время проведения в Казани чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019 в столице Татарстана изменится график работы ряда автобусных маршрутов, а также трамваев и троллейбусов.

- Изменения вводятся для подвоза волонтеров чемпионата WorldSkills Kazan 2019 к железнодорожному вокзалу «Казань-1» к 6.00 и посадки на электропоезд, следующий к международному выставочному центру «Казань Экспо», - пояснили в пресс-службе мэрии Казани.

Так, с 23 по 27 августа автобусные маршруты №№2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 35, 35а, 37, 47, 53, 56, 63, 68, 72, 74, 75, 91, следующие через железнодорожный вокзал «Казань-1», трамвайные маршруты №1 и №5, а также троллейбусный маршрут №7 будут курсировать с 4.30 до 23.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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