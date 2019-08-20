2019-08-20T14:30:51+03:00
Общество

В Татарстане обнаружили вид черепахи, которая много лет не выявлялась в республике

Она была замечена близ озера Каракуль в Нижнекамском районе
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Госкомитет РТ по биологическим ресурсамФото: Госкомитет РТ по биологическим ресурсам
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В Татарстане мужчина сфотографировал европейскую болотную черепаху. Он увидел ее близ озера Каракуль в Нижнекамском районе. Животное уже много лет не выявлялось в республике и считались исчезнувшим.

- Фотографии были направлены специалистам для определения точного вида. Имеющегося материала может быть недостаточно для точного утверждения, но по предварительным выводам это европейская болотная черепаха, - сообщает пресс-служба государственного комитета Татарстана по биологическим ресурсам.

Фото: Госкомитет РТ по биологическим ресурсам

Фото: Госкомитет РТ по биологическим ресурсам

Всех, кто видел эту черепаху, просьба сообщить об этом по телефону 8 (843) 211 68 62 или прислать фотографии животного на почту комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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