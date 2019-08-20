2019-08-20T11:14:58+03:00
Здоровье

В Чебоксарах 2-летний малыш проглотил 30 магнитных шариков

Ребенка пришлось срочно оперировать
Лика ИСАЕВА
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Малыша прооперировалиМалыша прооперировалиФото: Из материалов пресс-службы
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Для развития своего ребенка молодая мама из Чебоксар приобрела конструктор-головоломку из магнитных шариков. Вместе с пользой эти шарики приносят большую опасность - дети заглатывают шарики, они "склеиваются" в желудке или кишечнике, давят на другие органы. Для спасение ребенка требуется срочно прооперировать.

Когда маленький пациент поступил в ДРКБ Чувашии, то его сразу положили на операционный стол. Хирурги извлекли из него 30 магнитных шариков.

Вот такую картину увидели на рентгене Фото: Из материалов пресс-службы

Вот такую картину увидели на рентгенеФото: Из материалов пресс-службы

- Сейчас пациент уже готовится к выписке, - сообщили в пресс-службе ДРКБ. - К нам часто попадают дети, у которых пропадает аппетит, поднимается температура. Рентген показывает, что в желудке есть инородные предметы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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