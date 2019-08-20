В Чебоксарах 2-летний малыш проглотил 30 магнитных шариков
Для развития своего ребенка молодая мама из Чебоксар приобрела конструктор-головоломку из магнитных шариков. Вместе с пользой эти шарики приносят большую опасность - дети заглатывают шарики, они "склеиваются" в желудке или кишечнике, давят на другие органы. Для спасение ребенка требуется срочно прооперировать.
Когда маленький пациент поступил в ДРКБ Чувашии, то его сразу положили на операционный стол. Хирурги извлекли из него 30 магнитных шариков.
Вот такую картину увидели на рентгенеФото: Из материалов пресс-службы
- Сейчас пациент уже готовится к выписке, - сообщили в пресс-службе ДРКБ. - К нам часто попадают дети, у которых пропадает аппетит, поднимается температура. Рентген показывает, что в желудке есть инородные предметы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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