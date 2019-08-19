2019-08-19T20:53:42+03:00
Общество

На четырех улицах Казани продлили ограничение движения до 30 сентября

Ограничения связаны с проведением работ по ремонту улично-дорожной сети
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Движение транспорта ограничено по улицам Аделя Кутуя, Академика Сахарова, Рашида Вагапова и Хайдара Бигичева.Движение транспорта ограничено по улицам Аделя Кутуя, Академика Сахарова, Рашида Вагапова и Хайдара Бигичева.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В Казани до 30 сентября продлено ограничение движения транспорта по улицам Аделя Кутуя, Академика Сахарова, Рашида Вагапова и Хайдара Бигичева. Соответствующие распоряжения подписаны в Исполкоме города.

До 30 сентября движение транспорта ограничено по улице Аделя Кутуя на участке от проспекта Альберта Камалеева до дома №57 по проспекту Победы;

По проезжей части улицы Академика Сахарова движение ограничено на участке от проспекта Победы до улицы Галии Кайбицкой;

По улице Рашида Вагапова – на участке от дома №17 до улицы Академика Сахарова;

По улице Хайдара Бигичева – на участке от улицы Академика Сахарова до улицы Академика Глушко.

Ограничения связаны с проведением работ по ремонту улично-дорожной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От производителя до покупателя – как обеспечить жителей продукцией татарстанских фермеров
Дождь, гроза и сильный ветер: Погода в Казани снова не вселяет оптимизм
В Марий Эл в аварии двух легковушек пострадал 5-летний ребенок
Шесть районов Казани 20 августа останутся без света
Большегрузам запретят подъезжать к казанскому аэропорту
Ночью в Марий Эл ожидается гроза и сильный ветер
Улицу Каспийскую в Казани перекроют до конца сентября
ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» начинают прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей
В самых «беговых» районах Татарстана построят спортивные площадки
Казанское предприятие возместит вред природе почти 3,5 миллиона рублей
В Йошкар-Оле иномарка сбила 4-летнего ребенка, который неожиданно выбежал на дорогу
В Чувашии во время пожара на даче погиб мужчина
В Татарстане почти 20 дней ищут 40-летнего мужчину
В Чувашии пьяный мопедист без прав погиб, вылетев в кювет
21-летняя девушка за рулем иномарки выехала на «встречку» и попала в смертельное ДТП
С 21 по 27 августа на стенах Казанского Кремля будет проходить инсталляционное шоу
В Елабуге началось строительство школы на 1224 места
В Татарстане до конца августа закроют железнодорожный переезд из Свияжска
В Марий Эл с детьми работал тренер с судимостью
К Акции «Наш двор – территория добрососедства» присоединяются детские лагеря республики
Добраться до объектов WorldSkills-2019 в Казани можно будет на электричках и специальных автобусах
После победы на «Арсеналом» «Рубин» выложил видео из раздевалки, наложив на Шаронова лицо Докампо