На четырех улицах Казани продлили ограничение движения до 30 сентября

СЕГОДНЯ 20:53 2019-08-19T20:53:42+03:00

Движение транспорта ограничено по улицам Аделя Кутуя, Академика Сахарова, Рашида Вагапова и Хайдара Бигичева. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Ограничения связаны с проведением работ по ремонту улично-дорожной сети

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В Казани до 30 сентября продлено ограничение движения транспорта по улицам Аделя Кутуя, Академика Сахарова, Рашида Вагапова и Хайдара Бигичева. Соответствующие распоряжения подписаны в Исполкоме города.

До 30 сентября движение транспорта ограничено по улице Аделя Кутуя на участке от проспекта Альберта Камалеева до дома №57 по проспекту Победы;

По проезжей части улицы Академика Сахарова движение ограничено на участке от проспекта Победы до улицы Галии Кайбицкой;

По улице Рашида Вагапова – на участке от дома №17 до улицы Академика Сахарова;

По улице Хайдара Бигичева – на участке от улицы Академика Сахарова до улицы Академика Глушко.

Ограничения связаны с проведением работ по ремонту улично-дорожной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU