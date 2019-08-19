На четырех улицах Казани продлили ограничение движения до 30 сентября
В Казани до 30 сентября продлено ограничение движения транспорта по улицам Аделя Кутуя, Академика Сахарова, Рашида Вагапова и Хайдара Бигичева. Соответствующие распоряжения подписаны в Исполкоме города.
До 30 сентября движение транспорта ограничено по улице Аделя Кутуя на участке от проспекта Альберта Камалеева до дома №57 по проспекту Победы;
По проезжей части улицы Академика Сахарова движение ограничено на участке от проспекта Победы до улицы Галии Кайбицкой;
По улице Рашида Вагапова – на участке от дома №17 до улицы Академика Сахарова;
По улице Хайдара Бигичева – на участке от улицы Академика Сахарова до улицы Академика Глушко.
Ограничения связаны с проведением работ по ремонту улично-дорожной сети.
ИСТОЧНИК KP.RU