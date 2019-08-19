Большегрузам запретят подъезжать к казанскому аэропорту
Правда, только на время проведения чемпионата мира по рабочим профессиям
Движение ограничат с 22 по 27 августа.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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С 22 по 27 августа на подъездной дороге к международному аэропорту Казань от автодороги Р-239 Казань – Оренбург будет временно ограничено движение для грузовых автомобилей.
- Ограничение вводится с 6.00 до 22.00. Это связано с проведением мирового чемпионата WorldSkills. Водителей просят следовать требованиям временных дорожных знаков, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
ИСТОЧНИК KP.RU