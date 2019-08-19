Улицу Каспийскую в Казани перекроют до конца сентября

СЕГОДНЯ 17:51 2019-08-19T17:51:16+03:00

Проезд транспорта будет закрыт на участке улицы Каспийская от улицы Академика Арбузова до улицы Коновалова. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. В городе вновь перекроют дороги. На сей раз движение будет ограничено на улице Каспийской. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города. Дорогу перекрыли до 30 сентября.

Проезд транспорта будет закрыт на участке улицы Каспийская от улицы Академика Арбузова до улицы Коновалова.

- Ограничение связано с ремонтом улично-дорожной сети, - сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU