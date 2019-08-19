В Йошкар-Оле иномарка сбила 4-летнего ребенка, который неожиданно выбежал на дорогу
В результате наезда мальчик был госпитализирован
Авария произошла во дворе бульвара УраеваФото: Илья СМИРНОВ
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В воскресенье, 18 августа, в Йошкар-Оле произошел наезд на 4-летнего ребенка. ДТП случилось во дворе бульвара Ураева.
По предварительным данным, 40-летний водитель иномарки Volkswagen не успел среагировать, когда на дорогу неожиданно выбежал ребенок. В результате наезда мальчик был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU
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