В Чувашии во время пожара на даче погиб мужчина
Он приехал помочь сестре, и остался ночевать
Во время пожара погиб пенсионерФото: Из материалов пресс-службы
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Страшный пожар произошел в ночь на 17 августа, субботу, в садоводческом товариществе «Дружба», расположенном в Чебоксарском районе республики. Там загорелся дачный домик, принадлежащий женщине. Накануне к ней приехал 61-летний брат, чтобы помочь по хозяйству. Ночью начался пожар, но заметили его слишком поздно. К приезду огнеборцев дачный домик сгорел полностью. Во время разбора завалов обнаружили тело пенсионера, брата хозяйки.
- Причины возгорания и обстоятельства трагедии выясняются, - сообщили в МЧС Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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