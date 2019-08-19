В Чувашии во время пожара на даче погиб мужчина

СЕГОДНЯ 16:44 2019-08-19T16:44:40+03:00

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Страшный пожар произошел в ночь на 17 августа, субботу, в садоводческом товариществе «Дружба», расположенном в Чебоксарском районе республики. Там загорелся дачный домик, принадлежащий женщине. Накануне к ней приехал 61-летний брат, чтобы помочь по хозяйству. Ночью начался пожар, но заметили его слишком поздно. К приезду огнеборцев дачный домик сгорел полностью. Во время разбора завалов обнаружили тело пенсионера, брата хозяйки.

- Причины возгорания и обстоятельства трагедии выясняются, - сообщили в МЧС Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU