2019-08-19T12:45:35+03:00
Общество

Из-за празднования Дня флага в Ульяновске ограничат движение транспорта

Всего перекроют шесть участков
Владимир КРУПСКИЙ
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Проезд ограничат на 5 часов.Проезд ограничат на 5 часов.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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22 августа с 7:00 до 12:00 в рамках проведения мероприятий, посвящённых Дню Государственного флага России, будет временно ограничено движение автотранспорта.

По информации управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска, движение будет закрыто шесть участков:

- Улица Кузнецова (от пересечения с улицей Спасской до площади Соборной);

- Проезд вдоль гостиницы «Советская» (от дома № 8 по улице Спасской до пересечения с улицей Плеханова);

- Площадь Театральная (от пересечения с улицей Спасской до эспланады);

- Переулок Карамзина (от пересечения с улицей Спасской до пересечения с эспланадой);

- Улица Гимова (от пересечения с улицей Спасской до пересечения с эспланадой);

- Бульвар Новый Венец (от пересечения с бульваром Пластова до дома № 1 по бульвару Новый Венец).

ИСТОЧНИК KP.RU

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