Из-за празднования Дня флага в Ульяновске ограничат движение транспорта
22 августа с 7:00 до 12:00 в рамках проведения мероприятий, посвящённых Дню Государственного флага России, будет временно ограничено движение автотранспорта.
По информации управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска, движение будет закрыто шесть участков:
- Улица Кузнецова (от пересечения с улицей Спасской до площади Соборной);
- Проезд вдоль гостиницы «Советская» (от дома № 8 по улице Спасской до пересечения с улицей Плеханова);
- Площадь Театральная (от пересечения с улицей Спасской до эспланады);
- Переулок Карамзина (от пересечения с улицей Спасской до пересечения с эспланадой);
- Улица Гимова (от пересечения с улицей Спасской до пересечения с эспланадой);
- Бульвар Новый Венец (от пересечения с бульваром Пластова до дома № 1 по бульвару Новый Венец).
ИСТОЧНИК KP.RU