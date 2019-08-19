В Казани спасатели сняли с дерева 12-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-19T12:21:40+03:00

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12-летний школьник в 17.21 в воскресенье, 18 августа, хотел снять ключи с дерева. Связку на дерево случайно закинули его родные, пытаясь сэкономить время и выбросив их с балкон. Но на землю они так и не упали - повисли на дереве на высоте примерно 10 метров.

Мальчик решил достать их сам. Но, взобравшись на эту высоту, понял, что обратно спуститься не сможет. Очевидцы вызвали спасателей.

На место выезжала дежурная смена спасателей ЗПСО№2 МЧС Татарстана. Но к их приезду мальчик смог самостоятельно спуститься на землю, но ключи так и остались на ветке.

- При помощи трёхколенной лестницы спасатели сняли ключи с дерева и спилили сломанную ветку, опасно свисающую с дерева, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU