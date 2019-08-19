В Татарстане капитальный ремонт многоквартирных домов выполнен на 80%

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-19T09:37:33+03:00

По капитальному ремонту дошкольных учреждений работы завершены на 21 объекте, продолжаются на 91 объекте Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего в рамках программы должны отремонтировать 942 многоквартирных дома в 42 муниципальных образованиях

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В Татарстане капремонт многоквартирных жилых домов 2019 года работы выполнены на 80%. Всего в рамках программы должны отремонтировать 942 многоквартирных дома в 42 муниципальных образованиях.

В рамках нацпроекта «Демография» запланировано строительство 29 детских садов. Сейчас работы завершены на 8 объектах. По капитальному ремонту дошкольных учреждений работы завершены на 21 объекте, продолжаются на 91 объекте.

- Также работы по капитальному ремонту завершены в 1 ресурсном центре, 3 детских оздоровительных лагерях, 14 подростковых клубах, 3 зданиях молодежных центров РТ, 14 объектах культурного назначения, 22 зданиях исполнительных комитетов поселений муниципальных образований Татарстана, 7 учреждениях социального обслуживания республики и 7 помещениях муниципальных архивов, - сообщает Минстрой республики.

В регионе также продолжается строительство 13 сельских клубов, 3 зданий Советов поселений, 22 блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения, 34 ФАПов, 5 врачебных амбулаторий.

ИСТОЧНИК KP.RU