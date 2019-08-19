Казань приняла эстафету флага WorldSkills-2019
В воскресенье, 19 августа, флаг WorldSkills закончил свою эстафету в Казани. Торжественная церемония прошла во время авиационного праздника «Я выбираю небо». В ней приняли участие мэр города Ильсур Метшин и вице-президент по стратегическим вопросам, председатель комитета стратегического развития WorldSkills Internation Йоса Де Гои.
- Во время праздника состоялся прыжок парашютистов с флагами WorldSkills и WorldSkills Kazan 2019. После этого вертолет МИ-8 пронес флаг WorldSkills Kazan 2019 над акваторией Казанки. Чествование флагов продолжилось у центра семьи «Казан», во время церемонии мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин нанес нашивку в виде герба Казани на флаг предстоящего мирового чемпионата, - сообщает пресс-служба мэрии города.
За год флаг побывал в 20 странах.
Напомним, 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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