В Чувашии в аварии погиб таксист: его автомобиль под грузовик вытолкнула "Лада Гранта"

СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-18T15:22:32+03:00

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ДТП с участием трех автомобилей произошло рано утром в субботу, 17 августа. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля на автодороге "Аниш" - "Ульяновск-Цивильск", превысил безопасную скорость и врезался в иномарку "Шкода", которая поворачивала налево. В результате этого столкновения "Шкоду" выбросило под встречный большегруз с прицепом. Водитель фуры попытался уйти от столкновения, но вылетел с трассы на обочину.

Водитель иномарки - таксист, от полученных травм скончался на месте ДТП. В больницу с травмами различной степени тяжести отправили двух пассажиров "Лады Гранта".

ИСТОЧНИК KP.RU