В Набережных Челнах мужчина едва не задохнулся, опрокинув на голову ведро гудрона
ЧП произошло 16 августа в поселке Сидоровка пригорода Набережных Челнов. Там 26-летний молодой человек решил отремонтировать колодец. Он спустился вниз, и ему подали ведро гудрона. Но мужчина неловко опрокинул его на свою голову. В результате этого происшествия он начал задыхаться. Самостоятельно очиститься от гудрона он не смог. Вытащить на поверхность молодого человека очевидец тоже не смог.
Он вызвал вызвали медиков и спасателей. Когда пострадавшего подняли на поверхность, то врачи приняли решение госпитализировать пострадавшего в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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