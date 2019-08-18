В Набережных Челнах мужчина едва не задохнулся, опрокинув на голову ведро гудрона

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-18T12:14:01+03:00

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ЧП произошло 16 августа в поселке Сидоровка пригорода Набережных Челнов. Там 26-летний молодой человек решил отремонтировать колодец. Он спустился вниз, и ему подали ведро гудрона. Но мужчина неловко опрокинул его на свою голову. В результате этого происшествия он начал задыхаться. Самостоятельно очиститься от гудрона он не смог. Вытащить на поверхность молодого человека очевидец тоже не смог.

Он вызвал вызвали медиков и спасателей. Когда пострадавшего подняли на поверхность, то врачи приняли решение госпитализировать пострадавшего в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU