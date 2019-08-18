В Казани сгорел ангар на площади 600 "квадратов"
Погибших и пострадавших в этом ЧП нет
С места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар на территории дома 24 на улице Родины в столице Татарстана, где располагается производственная база, произошел 18 августа в 2.14. Очевидцы вызвали пожарных. Когда они прибыли, то установили, что горит металлический ангар размером 20х30 метров, высотой 8 метров.
Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. С огнем удалось быстро справиться. Благодаря ночному времени суток, на территории производственной базы не было людей, и удалось избежать получение травм и жертв, сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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