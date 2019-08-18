В Чебоксарах заблудившаяся пара лосей погибла, упав с двухэтажных гаражей

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-18T10:34:31+03:00

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Страшную находку сделали автовладельцы рано утром в пятницу, 16 августа, когда пришли за своими легковушками в гаражный кооператив "Ядринский". Гаражи двухуровневые, и на асфальте между двух корпусов они увидели двух лосей. Один из них был уже мертв, а второй скончался через некоторое время.

На место ЧП выезжали сотрудники минприроды Чувашии. Они установили, что лоси - самец и самка. Оба скончались в результате травм. Специалисты предположили, что животные забрались в город из леса, бродили по второму этажу, испугавшись чего-то, перепрыгнули через перила и упали вниз с высоты нескольких метров.

Останки животные переданы в ветслужбу на утилизацию.

ИСТОЧНИК KP.RU