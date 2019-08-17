2019-08-17T16:09:19+03:00
Общество

В Казани вандалы изрисовали набережную озера Кабан

Наталья Фишман-Бекмамбетова просит найти авторов
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Фото: соцсети.Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Прошлой ночью неизвестные испортили своими рисунками объекты набережной озера Кабан. Об этом в своем инстаграме сообщила помощник президента Татарстана Наталья Фишман-Бекмамбетова.

– Ночью на набережную озера Кабан пришли вандалы и изрисовали информационные стенды, лавочки, электрощитовую коробку, а также щедро прошлись по металлической облицовке подпорной стенки со стороны улицы Салимжанова», – написала в профиле в соцсети супруга российского режиссера Тимура Бекмамбетова.

Также она обратилась к своим подписчикам с просьбой найти злоумышленников. Сейчас технический персонал города устраняет последствия вандализма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татарстанцы стали чемпионами Всемирных игр полицейских и пожарных
В Казани завершились работы на месте утечки аммиака
«Рубин» весь сезон проведет на Центральном стадионе
В Казани нашли водителя, катавшего девушку на крыше машины
Татарский театр им. Камала впервые примет участие в международном фестивале в Румынии
В Татарстане дроны стали летать без разрешений в три раза реже
«Рубин» ответил на штрафы РФС видео с Докампо
В Йошкар-Оле водитель иномарки потерял сознание за рулем и врезался в бордюр
В Татарстане мужчину вытащили из горящей квартиры при помощи автолестницы
Татарстанца приговорили к колонии за убийство отчима подруги
В Татарстане собрали первый миллион тонн зерна урожая-2019
В Йошкар-Оле вынесен приговор по делу об убийстве и расчленении пенсионера МВД
В Марий Эл разыскали пенсионера, заблудившегося в лесу
В Марий Эл в ДТП при обгоне пострадали три человека, в том числе 8-летний ребенок
Уроженец Татарстана участник шоу «Голос» Данил Буранов представит Россию на «Новой волне-2019»