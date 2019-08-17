В Казани вандалы изрисовали набережную озера Кабан

СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-17T16:09:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Прошлой ночью неизвестные испортили своими рисунками объекты набережной озера Кабан. Об этом в своем инстаграме сообщила помощник президента Татарстана Наталья Фишман-Бекмамбетова.

– Ночью на набережную озера Кабан пришли вандалы и изрисовали информационные стенды, лавочки, электрощитовую коробку, а также щедро прошлись по металлической облицовке подпорной стенки со стороны улицы Салимжанова», – написала в профиле в соцсети супруга российского режиссера Тимура Бекмамбетова.

Также она обратилась к своим подписчикам с просьбой найти злоумышленников. Сейчас технический персонал города устраняет последствия вандализма.

ИСТОЧНИК KP.RU